В Британии в результате ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Почему повторение цветной революции в Грузии маловероятно? Ответил политолог

«Для того, чтобы произошла насильственная смена власти, институты не должны быть эффективными, полиция и армия должны перейти на сторону митингующих, а этого мы не видим, этого не произойдет».