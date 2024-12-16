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В Британии в результате ДТП с автобусом пострадали восемь человек

16 декабря 2024 06:47
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Восемь человек пострадали после того, как двухэтажный автобус на полной скорости врезался в железнодорожный мост в британском Глазго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии в результате ДТП с автобусом пострадали восемь человек-2

Один из пассажиров доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Из-за происшествия на улицах возникли длинные пробки. Прибывшим на место спасателям понадобилось несколько часов, чтобы достать искореженный автобус из-под опор моста. По оценкам специалистов, это большая удача, что удалось избежать жертв. Причины ДТП выясняются.

# ДТП # Новости Великобритании

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