В Британии в результате ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали после того, как двухэтажный автобус на полной скорости врезался в железнодорожный мост в британском Глазго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Восемь человек пострадали после того, как двухэтажный автобус на полной скорости врезался в железнодорожный мост в британском Глазго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из пассажиров доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Из-за происшествия на улицах возникли длинные пробки. Прибывшим на место спасателям понадобилось несколько часов, чтобы достать искореженный автобус из-под опор моста. По оценкам специалистов, это большая удача, что удалось избежать жертв. Причины ДТП выясняются.