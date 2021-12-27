Снежные лабиринты, дворцы и башни. В Китае открылся международный фестиваль ледяных скульптур

Новости Китая. В Китае открылся международный фестиваль ледяных скульптур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже на протяжении многих лет красочное шоу привлекает миллионы зрителей со всего мира.

Местные жители и туристы могут посмотреть на гигантские снежные лабиринты, величественные дворцы и башни из льда. Правда, из-за пандемии правила посещения фестиваля ужесточили. На входе у всех измеряют температуру. Каждый посетитель должен предоставить сертификат о вакцинации.

Впрочем, организаторы рассчитывают, что к нововведениям зрители будут относиться с пониманием. Ведь для создания ледяного царства приложено немало усилий.