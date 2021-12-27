Прямой эфир

Снежные лабиринты, дворцы и башни. В Китае открылся международный фестиваль ледяных скульптур

27 декабря 2021 06:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. В Китае открылся международный фестиваль ледяных скульптур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже на протяжении многих лет красочное шоу привлекает миллионы зрителей со всего мира.

Снежные лабиринты, дворцы и башни. В Китае открылся международный фестиваль ледяных скульптур-1

Местные жители и туристы могут посмотреть на гигантские снежные лабиринты, величественные дворцы и башни из льда. Правда, из-за пандемии правила посещения фестиваля ужесточили. На входе у всех измеряют температуру. Каждый посетитель должен предоставить сертификат о вакцинации.

Снежные лабиринты, дворцы и башни. В Китае открылся международный фестиваль ледяных скульптур-4

Впрочем, организаторы рассчитывают, что к нововведениям зрители будут относиться с пониманием. Ведь для создания ледяного царства приложено немало усилий.

Снежные лабиринты, дворцы и башни. В Китае открылся международный фестиваль ледяных скульптур-7

В Харбин, где проводится фестиваль, накануне привезли несколько миллионов кубометров льда.

# Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Закрывают магазины, работать рекомендуют из дома. В Европе из-за «омикрона» возвращают жёсткие ограничения
27 декабря 2021 06:30

Закрывают магазины, работать рекомендуют из дома. В Европе из-за «омикрона» возвращают жёсткие ограничения

Японию накрыли сильные снегопады. Отменили более 100 авиарейсов
26 декабря 2021 11:52

Японию накрыли сильные снегопады. Отменили более 100 авиарейсов

Взрыв на фабрике в Индии унёс жизни 11 человек и полностью уничтожил здание
26 декабря 2021 11:51

Взрыв на фабрике в Индии унёс жизни 11 человек и полностью уничтожил здание