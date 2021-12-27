Евросоюз требует от Венгрии изменить закон по мигрантам

Брюсселю не нравится, что мигрантам запрещено просить в Венгрии убежище, если их жизнь и свобода на родине не подвергались риску. Более того, за помощь нелегалам в стране предусмотрена уголовная ответственность. Евросоюз требует отменить эти законы, как не соответствующие европейским нормам. На что Будапешт довольно резко ответил, заявив, что эти самые нормы «довольно несовершенны». Поэтому никакого изменения миграционной политики не будет. И страна будет опираться на свои законы, нравится или нет это Евросоюзу. Развитие событий очень напоминает конфликт между Польшей и ЕС, когда Варшава отказалась выполнять требования о судебной реформе.