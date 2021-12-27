Китай готовит санкции против Литвы за открытие в стране представительства Тайваня

Литве может дорого обойтись напряженность в отношениях с Китаем. Если Пекин введет санкции против Вильнюса, то он может потерять до 5 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном пострадают множество предприятий, выпускающих продукцию с компонентами, поставляемыми из Поднебесной. Ежегодно Литва импортирует из КНР товаров на 1 миллиард евро. Отношения Литвы и Китая окончательно оказались в кризисе после того, как в ноябре в Вильнюсе открылось представительство Тайваня. В Пекине сочли это нарушением главного правила дипотношений между двумя странами – «принципа одного Китая». Эксперты и политики неоднократно предупреждали Литву об экономических последствиях в случае конфронтации с Китаем.