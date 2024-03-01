В Бразилии пожары уничтожили сотни гектаров полей

Бразилия страдает от многочисленных пожаров в тропических лесах Амазонки. Спасателям не удается взять их под контроль, поскольку до некоторых очагов невозможно добраться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме экологических, это бедствие вызвало социальные и экономические проблемы. Спасаясь от огня, местные племена вынуждены бросать свои деревни и перебираться в другие места. Страдает и сельское хозяйство. Пожары уничтожили сотни гектаров полей. В огне гибнут реликтовые деревья и редкие виды животных.

Специалисты считают, что причина пожаров кроется в изменении климата. Хотя не исключаются и поджоги: их устраивают компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых.