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В Бразилии пожары уничтожили сотни гектаров полей

01 марта 2024 06:14
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Бразилия страдает от многочисленных пожаров в тропических лесах Амазонки. Спасателям не удается взять их под контроль, поскольку до некоторых очагов невозможно добраться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии пожары уничтожили сотни гектаров полей-1

Кроме экологических, это бедствие вызвало социальные и экономические проблемы. Спасаясь от огня, местные племена вынуждены бросать свои деревни и перебираться в другие места. Страдает и сельское хозяйство. Пожары уничтожили сотни гектаров полей. В огне гибнут реликтовые деревья и редкие виды животных.

Специалисты считают, что причина пожаров кроется в изменении климата. Хотя не исключаются и поджоги: их устраивают компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых.

# Природные катаклизмы # Новости Бразилии

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