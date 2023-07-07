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В Бразилии обрушилось жилое здание. Под обломками оказались около 10 человек

07 июля 2023 18:32
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Новости Бразилии. В Бразилии частично обрушилось жилое здание. ЧП произошло утром в штате Пернамбуку. Спасатели ищут людей под завалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии обрушилось жилое здание. Под обломками оказались около 10 человек-1

Сколько человек сейчас находятся под обломками неизвестно, предположительно, около 10, в том числе дети. Пока достать удалось лишь двух женщин. Поисковая операция продолжается. На месте работают около сотни человек: спасатели и волонтеры.

# Обрушение дома # Новости Бразилии # Фотофакт

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