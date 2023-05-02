В Бразилии из-под обломков рухнувшего здания спасли несколько человек

Новости Бразилии. Пожарные Бразилии вытащили из-под завалов несколько человек. Накануне в Рио-де-Жанейро обрушилось трехэтажное здание, в результате чего один человек погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее среди спасенных сегодня двое детей, мужчина и две женщины. Все пострадавшие доставлены в больницы. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Всего к спасательным работам были привлечены около 60 сотрудников экстренных служб, а также собаки-ищейки.