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В Бразилии из-под обломков рухнувшего здания спасли несколько человек

02 мая 2023 19:43
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Новости Бразилии. Пожарные Бразилии вытащили из-под завалов несколько человек. Накануне в Рио-де-Жанейро обрушилось трехэтажное здание, в результате чего один человек погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Бразилии из-под обломков рухнувшего здания спасли несколько человек-1

Тем не менее среди спасенных сегодня двое детей, мужчина и две женщины. Все пострадавшие доставлены в больницы. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Всего к спасательным работам были привлечены около 60 сотрудников экстренных служб, а также собаки-ищейки.  

# Обрушение дома # Новости Бразилии # Фотофакт

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