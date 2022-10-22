Новое правительство Италии под руководством Джорджи Мелони приведено к присяге

Новости Италии. В Италии приведено к присяге новое правительство во главе Джорджи Мелони, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидер ультраправой партии «Братья Италии» приняла мандат от президента республики Серджо Маттареллы и стала первой в истории страны женщиной, возглавившей кабинет министров и первым ультраправым премьером со времен Второй мировой войны. Мелони считает себя носителем традиционных семейных и христианских ценностей, выступает за ограничение миграции, поддерживает в экономике идеи либерализма, а во внешней политике – евроатлантизма.