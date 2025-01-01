В Берлине перед Новым годом отключилась горячая вода

Подготовка к праздничному застолью и прочие домашние хлопоты горожан были нарушены коммунальной аварией. Почти во всей столице Германии за несколько часов до полуночи отключилась горячая вода. Причины до сих пор неизвестны. Предстоит выяснить, от чего загорелся дом, в котором пламя уничтожило два этажа. Пожарные работали до самого утра наступившего 2025-го. Кроме того, несмотря на то, что правопорядок в новогоднюю ночь обеспечивали три тысячи полицейских, это не остудило желание некоторых жителей столицы бурно и буйно отметить праздник на улицах. По данным властей, были задержаны около 350 человек. Ранен один полицейский.