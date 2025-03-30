В Белостоке прошла акция протеста против закрытых границ с Беларусью. Польские предприниматели прошли траурным маршем по центру города. Таким образом они продемонстрировали, что их бизнес «умирает» из-за недальновидной политики Варшавы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнесмены требовали восстановления приграничного движения в Подляском воеводстве и возобновления транзита с Беларусью. Организаторы протеста заявили, что акция является манифестом против пассивности правительства, которое создало невыносимые условия для работы предпринимателей и хозяйств, при этом не оказав никакой поддержки. Так, согласно данным главного статуправления, с 2021 года выручка местного бизнеса упала в среднем на 40 %. Не заставила себя ждать и волна банкротств. Особенно сильно из-за закрытия границ с Беларусью пострадала торговля и логистика, а тысячи человек потеряли рабочие места.