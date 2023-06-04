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В Белграде состоялась многотысячная акция протеста под лозунгом «Сербия против насилия»

04 июня 2023 08:54
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Новости Сербии. Многотысячная акция протеста под лозунгом «Сербия против насилия» состоялась в Белграде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митингующие прошли по центральной улице столицы, а завершилось шествие у здания Администрации президента.

В Белграде состоялась многотысячная акция протеста под лозунгом «Сербия против насилия»-1

Люди выступают против насилия на улице, в частности применения оружия. Инциденты со стрельбой за последнее время участились в Сербии. В связи с этим участники акции требуют отставки министра внутренних дел и главы агентства безопасности и информации.

В Белграде состоялась многотысячная акция протеста под лозунгом «Сербия против насилия»-4

Кроме того, во время шествия люди периодически призывали покинуть пост и президента страны.

# Акции протеста # Новости Сербии # Фотофакт

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