В Белгородской области взорвался БПЛА: повреждены жилые дома, три здания и автомобиль

Два жилых дома, здания библиотеки, почты и ФАП получили повреждения в результате взрыва в поселке Ольховатка в Белгородской области. Причиной ЧП стал украинский беспилотник, заявил глава региона Вячеслав Гладков, пишет ТАСС.

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 10 мая. Гладков сообщил, что помимо домов и зданий повреждения также получило транспортное средство. Ранее глава региона информировал об обстреле со стороны ВСУ Шебекино. В результате атаки был ранен мужчина.

В среду, 10 мая, в СМИ появилась информация, что ВСУ с помощью двух беспилотников попытались ударить по военному объекту в Воронежской области. Один дрон был сбит, второй – разбился.