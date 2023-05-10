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В Белгородской области взорвался БПЛА: повреждены жилые дома, три здания и автомобиль

10 мая 2023 08:42
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Два жилых дома, здания библиотеки, почты и ФАП получили повреждения в результате взрыва в поселке Ольховатка в Белгородской области. Причиной ЧП стал украинский беспилотник, заявил глава региона Вячеслав Гладков, пишет ТАСС. 

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 10 мая. Гладков сообщил, что помимо домов и зданий повреждения также получило транспортное средство. Ранее глава региона информировал об обстреле со стороны ВСУ Шебекино. В результате атаки был ранен мужчина. 

В среду, 10 мая, в СМИ появилась информация, что ВСУ с помощью двух беспилотников попытались ударить по военному объекту в Воронежской области. Один дрон был сбит, второй – разбился. 

# ЧП # Вячеслав Гладков

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