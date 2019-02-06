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В Азербайджане растёт число пострадавших от двух мощных землетрясений

06 февраля 2019 12:04
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Новости Азербайджана. В Азербайджане растет число пострадавших в результате двух мощных землетрясений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В больницу с травмами поступили 30 граждан. За их состоянием следят медики.

В Азербайджане растёт число пострадавших от двух мощных землетрясений-1

В Азербайджане растёт число пострадавших от двух мощных землетрясений-3

Магнитуда первого подземного толчка в Ахсуинском районе составила 4.4. Спустя 10 минут в Исмаиллинском районе был зафиксирован еще один, магнитудой 6.

Сообщается о разрушениях. В связи со стихийным бедствием в регионе сформирована комиссия по ЧС. Также создаются мобильные медицинские пункты.

В Азербайджане растёт число пострадавших от двух мощных землетрясений-6

# Землетрясение # Фотофакт

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