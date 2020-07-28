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В Бельгии вводят очередные карантинные меры: закрывают фитнес-центры, ограничивают работу кафе и ресторанов

28 июля 2020 08:20
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Новости Бельгии. Новый всплеск заболеваемости коронавирусом фиксируют во многих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в некоторых регионах Бельгии власти вынуждены вводить очередные карантинные меры.

В Бельгии вводят очередные карантинные меры: закрывают фитнес-центры, ограничивают работу кафе и ресторанов-1

Вновь появились ограничения на массовые собрания жителей. В провинции Антверпен, где наблюдается наиболее сложная эпидемиологическая обстановка, ввели комендантский час.

В кафе в Мехико за столами сидят огромные плюшевые мишки. Зачем?

В Бельгии вводят очередные карантинные меры: закрывают фитнес-центры, ограничивают работу кафе и ресторанов-4

В ряде районов закрываются фитнес-центры и банкетные залы. Ограничено время работы ресторанов и кафе. Запрещены все контактные виды спорта для граждан старше 18 лет.

# Коронавирус # Фотофакт

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