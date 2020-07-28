В Бельгии вводят очередные карантинные меры: закрывают фитнес-центры, ограничивают работу кафе и ресторанов

Новости Бельгии. Новый всплеск заболеваемости коронавирусом фиксируют во многих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в некоторых регионах Бельгии власти вынуждены вводить очередные карантинные меры.

Вновь появились ограничения на массовые собрания жителей. В провинции Антверпен, где наблюдается наиболее сложная эпидемиологическая обстановка, ввели комендантский час. В кафе в Мехико за столами сидят огромные плюшевые мишки. Зачем?