В Бельгии вводят очередные карантинные меры: закрывают фитнес-центры, ограничивают работу кафе и ресторанов

Новости Бельгии. Новый всплеск заболеваемости коронавирусом фиксируют во многих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в некоторых регионах Бельгии власти вынуждены вводить очередные карантинные меры.
Новости Бельгии. Новый всплеск заболеваемости коронавирусом фиксируют во многих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в некоторых регионах Бельгии власти вынуждены вводить очередные карантинные меры.
Вновь появились ограничения на массовые собрания жителей. В провинции Антверпен, где наблюдается наиболее сложная эпидемиологическая обстановка, ввели комендантский час.
В кафе в Мехико за столами сидят огромные плюшевые мишки. Зачем?
В ряде районов закрываются фитнес-центры и банкетные залы. Ограничено время работы ресторанов и кафе. Запрещены все контактные виды спорта для граждан старше 18 лет.