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В кафе в Мехико за столами сидят огромные плюшевые мишки. Зачем?

27 июля 2020 18:37
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Новости Мексики. Необычный способ сохранять дистанцию во время пандемии коронавируса придумали в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В кафе в Мехико за столами сидят огромные плюшевые мишки. Зачем?-1

В кафе в Мехико посетителей разделили огромными плюшевыми игрушками. В такой компании теперь выпить чашечку кофе или поужинать не только безопасно, но и приятно. Многих возвращает это в детство.

В кафе в Мехико за столами сидят огромные плюшевые мишки. Зачем?-4

В кафе в Мехико за столами сидят огромные плюшевые мишки. Зачем?-6

Некоторые посетители приходят в кафе специально, чтобы поесть вместе с гигантским медведем. А хозяевам кафе не так грустно, когда нет клиентов – ведь за столами всегда кто-то сидит.

В кафе в Мехико за столами сидят огромные плюшевые мишки. Зачем?-9

Кстати, это не первый случай с мягкими игрушками. В одном из ресторанов Бангкока компаньонами по еде стали игрушечные панды.

# Коронавирус # Фотофакт

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