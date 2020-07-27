В кафе в Мехико за столами сидят огромные плюшевые мишки. Зачем?

Новости Мексики. Необычный способ сохранять дистанцию во время пандемии коронавируса придумали в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. Необычный способ сохранять дистанцию во время пандемии коронавируса придумали в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В кафе в Мехико посетителей разделили огромными плюшевыми игрушками. В такой компании теперь выпить чашечку кофе или поужинать не только безопасно, но и приятно. Многих возвращает это в детство.
Некоторые посетители приходят в кафе специально, чтобы поесть вместе с гигантским медведем. А хозяевам кафе не так грустно, когда нет клиентов – ведь за столами всегда кто-то сидит.
Кстати, это не первый случай с мягкими игрушками. В одном из ресторанов Бангкока компаньонами по еде стали игрушечные панды.