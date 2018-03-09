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Слишком толстые поезда. Австралия потратила 2 миллиарда долларов на вагоны, которые не влезли в туннели

09 марта 2018 12:08
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Новости Австралии. Поезда за два миллиарда долларов не влезли в туннели Австралии. Дело в том, что вагоны оказались слишком широкими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Составы закуплены у Южной Кореи и оснащены по последнему слову.

Слишком толстые поезда. Австралия потратила 2 миллиарда долларов на вагоны, которые не влезли в туннели-1

Слишком толстые поезда. Австралия потратила 2 миллиарда долларов на вагоны, которые не влезли в туннели-3

Однако среди технических параметров было указано все, кроме ширины вагонов. Чтобы решить проблему, австралийские власти намерены расширить туннели за счет собственных средств. Чтобы поставить составы на рельсы, в Австралии будут снижены требования безопасности. Сколько займут работы и главное, во сколько обойдется этот проект, австралийские чиновники пока умалчивают.

# Фотофакт # Общественный транспорт

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