Слишком толстые поезда. Австралия потратила 2 миллиарда долларов на вагоны, которые не влезли в туннели

Новости Австралии. Поезда за два миллиарда долларов не влезли в туннели Австралии. Дело в том, что вагоны оказались слишком широкими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Составы закуплены у Южной Кореи и оснащены по последнему слову.

Однако среди технических параметров было указано все, кроме ширины вагонов. Чтобы решить проблему, австралийские власти намерены расширить туннели за счет собственных средств. Чтобы поставить составы на рельсы, в Австралии будут снижены требования безопасности. Сколько займут работы и главное, во сколько обойдется этот проект, австралийские чиновники пока умалчивают.