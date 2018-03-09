Из двигателя пошёл дым, но пилот не смог совершить посадку. В Техасе разбился двухмоторный самолёт

Новости США. ЧП в американском штате Техас. Во время полета разбился двухмоторный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два человека погибли.

Известно, что за несколько минут до трагедии пилот сообщил, что из левого двигателя идет дым. Он попытался вернуть воздушное судно в аэропорт, но не успел совершить посадку. Инцидент произошел в воздушном узле Ларедо.

Гавань временно приостановила работу. На месте трагедии работают специалисты. Причина крушения пока не установлена.