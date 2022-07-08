В Беларуси исчезли могилы воинов «Армии Крайова»? Польша снова пускает фейки

И очередная попытка провокации с польской стороны. Снова информационная, снова – неудачная. Накануне в тамошних Telegram-каналах появилась информация об исчезновении в Беларуси могил воинов «Армии Крайова», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это так называемые польские боевики со штаб-квартирой в Лондоне, которые, по сути, ничем не отличались от укронацистов и отрядов Бандеры.

Представители польской стороны уж слишком обеспокоились ситуацией вокруг территорий у деревни Микулишки Ошмянского района Гродненской области, которые в польских СМИ почему-то именуются «Братской могилой польских солдат». При этом никаких официальных захоронений, по информации местных органов власти, на территории данного населенного пункта не зарегистрировано. В связи с этим в МИД Беларуси был вызван Временный Поверенный в делах Польши Мартин Войцеховский. Дипломату в очередной раз конкретно объяснили, что спекулировать на подобных темах не получится, а какое-либо давление на нашу страну бесперспективно. При этом Минск по-прежнему призывает Варшаву к уважительному и цивилизованному диалогу.