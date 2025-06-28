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Белорусские тяжелоатлеты завоевали 11 медалей международного турнира в Москве

28 июня 2025 17:50
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Две медали выиграли белорусские штангисты в заключительный день международного турнира по тяжелой атлетике «Кубок сильнейших спортсменов». Соревнования завершились в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские тяжелоатлеты завоевали 11 медалей международного турнира в Москве-1

В категории свыше 81 килограмма у женщин Елена Бондарева завоевала серебряную награду. Результат соотечественницы в двоеборье составил 216 килограммов и это второе место среди 8 участниц. Ее подруга по команде, Екатерина Лещук, стала седьмой.

Соревновательную программу завершил турнир в весе свыше 102 килограммов у мужчин. Роберту Куровскому в рывке покорились 180 килограммов, в толчке – 210. В сумме он набрал 390 и стал серебряным призером. Таким образом, по итогам «Кубка сильнейших» в активе нашей команды 11 медалей, в том числе и две золотые.

# Тяжелая атлетика

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