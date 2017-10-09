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В Москве локализован страшный пожар в торговом центре: огонь охватил 55 тысяч кв. м. площадей, ущерб – 5 млрд рос. рублей

09 октября 2017 08:06
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Новости России. Крупный пожар в одном из московских торговых центров локализован. Огонь вспыхнул днем 8 октября, предположительно, на цокольном этаже и стал стремительно распространяться по всему зданию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве локализован страшный пожар в торговом центре: огонь охватил 55 тысяч кв. м. площадей, ущерб – 5 млрд рос. рублей-1

В итоге, площадь, охваченная пожаром, достигла 55 тысяч квадратных метров. Всех посетителей и служащих экстренно эвакуировали. По предварительным данным, трое пострадали.

На борьбу с огненной стихией были брошены около 300 пожарных, а также авиация. В процессе тушения частично обрушилась крыша и несущие конструкции здания, на подземной парковке взрывались машины. Сумма ущерба от пожара на данный момент оценивается в 5 миллиардов российских рублей.

# Пожар # Фотофакт

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