В Москве локализован страшный пожар в торговом центре: огонь охватил 55 тысяч кв. м. площадей, ущерб – 5 млрд рос. рублей

Новости России. Крупный пожар в одном из московских торговых центров локализован. Огонь вспыхнул днем 8 октября, предположительно, на цокольном этаже и стал стремительно распространяться по всему зданию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итоге, площадь, охваченная пожаром, достигла 55 тысяч квадратных метров. Всех посетителей и служащих экстренно эвакуировали. По предварительным данным, трое пострадали.