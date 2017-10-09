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Видеофакт: во французском зоопарке олень рогами сбивал яблоки с дерева, чтобы полакомиться фруктами

09 октября 2017 07:31
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Новости Франции. В одном из французских зоопарков стадо оленей облюбовало яблоневый сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: во французском зоопарке олень рогами сбивал яблоки с дерева, чтобы полакомиться фруктами-1

Когда упавшие на землю плоды были съедены, но большинство животных упорно продолжали искать их в траве, один из парнокопытных проявил подлинную гениальность: олень использовал рога, чтобы заполучить еще порцию вкусного обеда. Попытки были успешны.

На какие только хитрости не пойдут братья наши меньшие в добыче пропитания!

# Дикие животные # Фотофакт

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