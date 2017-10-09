Видеофакт: во французском зоопарке олень рогами сбивал яблоки с дерева, чтобы полакомиться фруктами

Новости Франции. В одном из французских зоопарков стадо оленей облюбовало яблоневый сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда упавшие на землю плоды были съедены, но большинство животных упорно продолжали искать их в траве, один из парнокопытных проявил подлинную гениальность: олень использовал рога, чтобы заполучить еще порцию вкусного обеда. Попытки были успешны.