Видеофакт: во французском зоопарке олень рогами сбивал яблоки с дерева, чтобы полакомиться фруктами

Новости Франции. В одном из французских зоопарков стадо оленей облюбовало яблоневый сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В одном из французских зоопарков стадо оленей облюбовало яблоневый сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Когда упавшие на землю плоды были съедены, но большинство животных упорно продолжали искать их в траве, один из парнокопытных проявил подлинную гениальность: олень использовал рога, чтобы заполучить еще порцию вкусного обеда. Попытки были успешны.
На какие только хитрости не пойдут братья наши меньшие в добыче пропитания!