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Прорыв дамбы в Красноярском крае: погибли около 20 человек

19 октября 2019 12:49
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Новости России. В Красноярском крае России прорвало дамбу. Количество погибших достигло уже 20 человек, более 50 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прорыв дамбы в Красноярском крае: погибли около 20 человек-1

ЧП произошло на технологическом водоеме золотодобывающей артели. В результате аварии затопленными оказались два временных общежития. На месте происшествия работают почти 300 сотрудников МЧС. Спасатели занимаются поисками еще 15 человек, пропавших без вести. Возбуждено уголовное дело.

Прорыв дамбы в Красноярском крае: погибли около 20 человек-4

# Авария в России # Фотофакт

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