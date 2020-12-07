В Барселоне полиция разогнала активистов, которые устроили беспорядки

Новости Испании. В Барселоне полиция разогнала активистов, которые устроили беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потасовка произошла между участниками антифашистского движения и сторонниками крайне правой партии «Голос».

Последние собрались на партийное мероприятие по поводу годовщины ратификации испанской конституции. Собравшиеся размахивали флагами со свастикой и поднимали руки в нацистском приветствии.