В Барселоне митинг у здания парламента перерос в столкновения с полицией: пострадали 13 человек

Новости Испании. Снова неспокойно в Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митинг у здания парламента в Барселоне перерос в столкновения с полицией.

По предварительным данным, пострадали не менее 13 человек – как протестующие, так и стражи порядка. Демонстранты – сторонники опального лидера региона Карлеса Пучдемона – требовали его возвращения на пост главы Каталонии. Они прорвали полицейский кордон и подошли вплотную к зданию парламента, где в этот момент депутаты должны были рассматривать вопрос утверждения кандидатуры Пучдемона на пост председателя. Сам политик до сих пор находится в Бельгии, боясь преследования на родине. Но он готов был принять участие дистанционно. Против такого шага выступает Конституционный суд Испании.

В связи с неявкой Пучдемона, заседание в парламенте Каталонии отложили.