В Бельгии в пресс-службе экс-премьера получили конверт с неизвестным порошком: служащих экстренно эвакуировали

Новости Бельгии. Конверт с подозрительным порошком получили в пресс-службе экс-премьера Бельгии Элио Ди Рупо, бургомистра Монса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вскрыла его секретарь, после чего служащих офиса экстренно эвакуировали, а всех, кто имел отношение к конверту, изолировали.

В середине января из-за угрозы заражения сибирской язвой эвакуировали ведомство госсекретаря Бельгии по вопросам убежища и миграции. В его канцелярии также получили конверт с белым порошком и патроном. Но тревога тогда была ложной: порошок оказался сахарной пудрой.