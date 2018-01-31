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Украинский Славутич остался без газа посреди зимы из-за долгов теплоснабжающих предприятий

31 января 2018 09:00
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Новости Украины. Украинский город Славутич остался средь зимы без газа из-за долгов теплоснабжающих предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинский Славутич остался без газа посреди зимы из-за долгов теплоснабжающих предприятий-1

«Нафтогаз» не смог выделить нужные объемы топлива, а «Киевоблгаз» прекратил газоснабжение.

Славутич построен после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В городе проживает более 25 тысяч человек, большинство – бывшие или действующие сотрудники атомной станции и их родственники.

Украинский Славутич остался без газа посреди зимы из-за долгов теплоснабжающих предприятий-4

# Фотофакт # Война в Украине

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