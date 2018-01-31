Украинский Славутич остался без газа посреди зимы из-за долгов теплоснабжающих предприятий

«Нафтогаз» не смог выделить нужные объемы топлива, а «Киевоблгаз» прекратил газоснабжение.

Славутич построен после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В городе проживает более 25 тысяч человек, большинство – бывшие или действующие сотрудники атомной станции и их родственники.