Количество заключенных в тюрьме Гуантанамо в США могут увеличить: Трамп подписал указ

Новости США. США могут увеличить количество заключенных в Гуантанамо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение будет возможно, благодаря подписанному президентом страны указу.
Новости США. США могут увеличить количество заключенных в Гуантанамо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение будет возможно, благодаря подписанному президентом страны указу.
В один миг Дональд Трамп перечеркнул все старания своего предшественника Барака Обамы, планировавшего закрыть спецтюрьму, впрочем, так этого и не сделавшего. Трамп же еще во время предвыборной кампании открыто заявлял, что недопустимо освобождать из нее узников, которые в любой момент могут вернуться к террористической деятельности.