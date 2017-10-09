В Бангладеш перевернулась лодка с беженцами рохинджа: спасти удалось 8 из 40 пассажиров

Новости Бангладеш. Лодка с беженцами рохинджа перевернулась на реке Наф, недалеко от Бангладеш. По данным береговой охраны, на борту находились не менее 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бангладеш. Лодка с беженцами рохинджа перевернулась на реке Наф, недалеко от Бангладеш. По данным береговой охраны, на борту находились не менее 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На данный момент лишь 8 из них удалось спасти. Еще 12 обнаружены без признаков жизни. На реке продолжается поисково-спасательная операция.
Напомним, ситуация в штате Ракхайн, в Мьянме, где проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа. В тот день сотни боевиков совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Люди были вынуждены бежать. Общее количество беженцев рохинджа, пришедших в Бангладеш, уже превысило 800 тысяч человек.