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В Баку из-за аварии на магистральном водопроводе затопило центральные улицы

26 октября 2022 20:28
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Новости Азербайджана. В Баку произошла авария на магистральном водопроводе. Он соединяет главные водные хранилища столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Баку из-за аварии на магистральном водопроводе затопило центральные улицы-1

В результате центральные улицы города оказались подтоплены. Правда, воду уже откачивают. А вот некоторые районы Баку, наоборот, остались без воды. Сейчас с последствиями ЧП разбираются аварийные бригады, к месту происшествия доставлена спецтехника. Люди в шутку называют случившееся рождением гигантского гейзера.  

# ЧП # Новости Азербайджана # Фотофакт

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