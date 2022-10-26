В Баку из-за аварии на магистральном водопроводе затопило центральные улицы

Новости Азербайджана. В Баку произошла авария на магистральном водопроводе. Он соединяет главные водные хранилища столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате центральные улицы города оказались подтоплены. Правда, воду уже откачивают. А вот некоторые районы Баку, наоборот, остались без воды. Сейчас с последствиями ЧП разбираются аварийные бригады, к месту происшествия доставлена спецтехника. Люди в шутку называют случившееся рождением гигантского гейзера.