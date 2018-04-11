В Азербайджане подводят итоги президентских выборов. Репортаж СТВ

Новости Азербайджана. В Азербайджане подсчитывают голоса избирателей на внеочередных выборах президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они завершились чуть больше часа назад. Первые результаты обещают объявить под занавес дня. Уже известно, что явка оказалась высокой. Процесс волеизъявления проходил не только внутри страны, но и за рубежом, в том числе в Беларуси в здании посольства в Минске. За высший пост борются восемь кандидатов, в числе которых действующий глава государства Ильхам Алиев.

Выборы в Азербайджане состоялись. Явка к 17 часам по местному времени составила более 70 %. Это почти 4 миллиона человек из пяти имеющих право голоса. В стране среда была объявлена выходным. Возможно, и поэтому избиратели были активны и делились мнениями, за что сегодня голосовали.

Низами Асланов, житель Азербайджана:

За демократию. За стабильность. Она даст будущее для Азербайджана.

Камран Акеров, житель Азербайджана:

Я голосую за будущее Азербайджана. Это то, о чем идет речь. Люди выражают свою волю.

На этих выборах были и свои «фишки». Каждый участок оборудован веб-камерой. А на пальцы всех избирателей наносили бесцветные чернила. Таким образом, комиссия отслеживала, чтобы один человек не проголосовал дважды. Участки для голосования были открыты в 32 странах. В том числе и в Беларуси. В частности, в посольстве Азербайджана в Минске.

Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Беларуси:

Выборы проходят достаточно оживленно, организованно. Азербайджано-белорусские отношения на высоком уровне находятся уже долгие годы. Расширяются кооперационные связи в экономической области. Я думаю, белорусско-азербайджанские отношения переживают свой золотой век.

Жители Азербайджана выбирали из 8 кандидатов. Большинство из них выдвигались на выборы от политических партий. Один – самовыдвиженец. В целом все кандидаты в своих программах придерживаются текущего политического курса.

Дмитрий Боярович, СТВ:

По мнению политологов, наиболее вероятным претендентом на пост главы государства является действующий президент. Его поддержка высока. Ильхам Алиев выигрывал выборы в 2003, 2008 и 2013 годах. Это были 5-летние президентские сроки. А теперь же, в случае победы, Алиев будет руководить страной в течение как минимум 7 лет.