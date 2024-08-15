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В Австрии призвали прекратить помощь Украине из-за подрыва «Северных потоков»

15 августа 2024 06:24
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Австрийские политики призвали перестать выделять деньги на помощь Киеву после выдачи Германией ордера на арест украинца по делу о взрыве «Северных потоков», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии призвали прекратить помощь Украине из-за подрыва «Северных потоков»-1

Также, по их мнению, такой ответ должен последовать на решение Украины прекратить транзит российского газа в Европу. Кроме этого, федеральное правительство обязано взыскать компенсацию с государства, виновного в этих атаках, так как австрийские концерны вложили в газопроводы почти миллиард евро.

В Германии выдан ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к диверсиям.

# Международная политика # Новости Австрии

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