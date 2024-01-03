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В Австралии за сутки выпала месячная норма осадков

03 января 2024 07:55
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Сильные дожди вызвали наводнения на юго-востоке Австралии. За сутки выпала месячная норма осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии за сутки выпала месячная норма осадков-1

Пока спасатели заняты эвакуацией жителей из затопленных районов, эксперты анализируют причины случившегося. По мнению специалистов, экстремальные погодные условия в стране усугубило изменение климата. Природное явление Эль-Ниньо уже называли причиной масштабных лесных пожаров в Австралии. Теперь оно принесло в регион затянувшиеся ливни.

# Природные катаклизмы # Новости Австралии

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