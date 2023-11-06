В Австралии внедорожник на полной скорости въехал в кафе

Новости Австралии. В Австралии внедорожник на полной скорости въехал в террасу кафе. Погибли пять человек, в том числе двое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько пострадавших вертолетом были доставлены в ближайшую клинику. Как сообщили в полиции, жертвами трагедии стали туристы, которые остановились на отдых. Сам виновник аварии, 66-летний водитель, с различными травмами доставлен в больницу. Как сообщили медики, они не опасны для жизни и разрешили следователям его допросить.