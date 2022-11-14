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В Австралии сошёл с рельсов товарный поезд

14 ноября 2022 09:37
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Новости Австралии. В Австралии сошел с рельсов товарный поезд. В результате катастрофы под откос ушли около 20 вагонов с грузовыми контейнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии сошёл с рельсов товарный поезд-1

Прибывшие на место специалисты тщательно обследовали место происшествия, опасаясь, что состав мог перевозить токсичные вещества. Как выяснилось, угрозы экологической опасности нет, но большой участок железной дороги будет некоторое время закрыт для движения. По предварительной версии, ЧП произошло из-за того, что в результате непрекращающихся дождей на юге страны были размыты железнодорожные пути.

# Авария # Новости Австралии # Фотофакт

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