В Австралии сошёл с рельсов товарный поезд

Новости Австралии. В Австралии сошел с рельсов товарный поезд. В результате катастрофы под откос ушли около 20 вагонов с грузовыми контейнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие на место специалисты тщательно обследовали место происшествия, опасаясь, что состав мог перевозить токсичные вещества. Как выяснилось, угрозы экологической опасности нет, но большой участок железной дороги будет некоторое время закрыт для движения. По предварительной версии, ЧП произошло из-за того, что в результате непрекращающихся дождей на юге страны были размыты железнодорожные пути.