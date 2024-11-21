В Австралии детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями

По крайней мере защитить их неокрепшую психику от вредного влияния интернета. Для этого правительство приняло беспрецедентный закон, запрещающий детям до 16 лет пользоваться соцсетями.

Австралия стала первой страной, которая на всей своей территории ограничивает возраст пользователей социальных сетей. Подобные законы есть и в США, но они действуют лишь в нескольких штатах. Интересен тот факт, что вся ответственность за нарушение установленных правил будет лежать не на родителях, а на самих интернет-платформах.

Они должны будут следить, чтобы подростки, не достигшие 16 лет, не могли создавать свои аккаунты. Невнимательность может им очень дорого обойтись. За нарушение норм нового закона грозит штраф до 50 миллионов австралийских долларов, это почти 33 миллиона долларов США.