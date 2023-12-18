В Аргентине резко подорожали мясо и бензин

В Аргентине в преддверии праздников резко выросла стоимость мяса. Новое правительство страны объявило о первых экономических мерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициативы призваны помочь выйти из экономического кризиса. Частью реформ стала двойная девальвация национальной валюты. Местные жители оказались не готовы к такому стремительному подорожанию продуктов. Цена на мясо – основной продукт в потребительской корзине в Аргентине – выросла наполовину, бензин подорожал на 40 %.