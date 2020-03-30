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В Антарктиде зафиксирована самая низкая температура

30 марта 2020 15:17
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Новости мира. Температурный рекорд зафиксирован в Антарктиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Антарктиде зафиксирована самая низкая температура-1

Его зарегистрировали полярники с российской антарктической станции «Восток». Столбик термометра опустился здесь до -75.3 градусов. С 1982 года это самый низкий показатель для марта месяца.

В Антарктиде зафиксирована самая низкая температура-4

В Антарктиде в общей сложности работает около 90 станций, в том числе около 50 круглогодичных. С декабря по февраль здесь живут около 4,5 тысяч учёных, а с июня по август – чуть более тысячи. 

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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