Зеленский встретится с Эрдоганом в Стамбуле 7 июля

Украинский президент Владимир Зеленский прилетит в Стамбул, где в пятницу, 7 июля, проведет встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет РИА Новости.

Сообщается, что информацию о предстоящей встрече подтвердили в канцелярии Эрдогана. Президенты обсудят ситуацию в Украине и зерновую сделку, которая завершается 17 июля.

По итогам переговоров лидеров стран планируется пресс-конференция. Сами переговоры Эрдогана и Зеленского будут проходить в особняке Вахдеттин, который находится в Стамбуле.