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Зеленский встретится с Эрдоганом в Стамбуле 7 июля

06 июля 2023 13:32
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Украинский президент Владимир Зеленский прилетит в Стамбул, где в пятницу, 7 июля, проведет встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет РИА Новости.

Сообщается, что информацию о предстоящей встрече подтвердили в канцелярии Эрдогана. Президенты обсудят ситуацию в Украине и зерновую сделку, которая завершается 17 июля.  

По итогам переговоров лидеров стран планируется пресс-конференция. Сами переговоры Эрдогана и Зеленского будут проходить в особняке Вахдеттин, который находится в Стамбуле.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Реджеп Тайип Эрдоган

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