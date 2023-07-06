Daily Mail: 80% танков на вооружении британской армии не способны вести боевые действия

О катастрофическом положении Вооруженных сил Королевства рассказала массовая английская газета Daily Mail. По ее данным, в весьма плачевном состоянии находится и флот. Там боеспособны лишь около десятка фрегатов и эсминцев. Ранее в Министерстве обороны заявили о кадровом голоде в армии. Сейчас там служит 76 тысяч человек, что является самым низким показателем с начала XIX века. В этой ситуации Британия просто не способна обеспечить свою безопасность.