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Daily Mail: 80% танков на вооружении британской армии не способны вести боевые действия

06 июля 2023 13:38
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Новости Великобритании. В британской армии из 200 танков, стоящих на вооружении, готовы вести боевые действия только 40, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Daily Mail: 80% танков на вооружении британской армии не способны вести боевые действия-1

О катастрофическом положении Вооруженных сил Королевства рассказала массовая английская газета Daily Mail. По ее данным, в весьма плачевном состоянии находится и флот. Там боеспособны лишь около десятка фрегатов и эсминцев. Ранее в Министерстве обороны заявили о кадровом голоде в армии. Сейчас там служит 76 тысяч человек, что является самым низким показателем с начала XIX века. В этой ситуации Британия просто не способна обеспечить свою безопасность.

# Вооруженные силы # Новости Великобритании # Фотофакт

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