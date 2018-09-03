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В американском Аннаполисе похоронили сенатора Джона Маккейна

03 сентября 2018 09:30
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Новости США. В американском Аннаполисе состоялись похороны сенатора Джона Маккейна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политика похоронили на территории Военно-морской академии, выпускником которой он являлся.

В американском Аннаполисе похоронили сенатора Джона Маккейна-1

Множество людей пришло к трассе, по которой везли тело сенатора, к траурной процессии присоединились несколько сотен представителей академии.

Накануне в Вашингтонском кафедральном соборе прошла церемония прощания, которую посетили известные политики США и всего мира. Присутствовали три бывших президента: Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.

# Некролог # Фотофакт

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