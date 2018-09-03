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Уничтожено 20 млн экспонатов, которые собирали более 200 лет. В Рио-де-Жанейро сгорел национальный музей Бразилии

03 сентября 2018 08:42
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Новости Бразилии. В Рио-де-Жанейро сгорел национальный музей Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожар произошел 2 сентября вечером, после закрытия.

Уничтожено 20 млн экспонатов, которые собирали более 200 лет. В Рио-де-Жанейро сгорел национальный музей Бразилии-1

Уничтожено 20 млн экспонатов, которые собирали более 200 лет. В Рио-де-Жанейро сгорел национальный музей Бразилии-3

Огонь распространился по всему зданию и уничтожил 20 миллионов экспонатов. Эту коллекцию собирали более 200 лет. Среди уникальных предметов были первые египетские мумии, а также крупнейший метеорит, найденный на территории страны.

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Уничтожено 20 млн экспонатов, которые собирали более 200 лет. В Рио-де-Жанейро сгорел национальный музей Бразилии-6

Уничтожено 20 млн экспонатов, которые собирали более 200 лет. В Рио-де-Жанейро сгорел национальный музей Бразилии-8

# Пожар # Фотофакт

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