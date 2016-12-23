В Лимпопо трое мужчин погибли при попытке изнасиловать крокодила

Новости ЮАР. Шокирующее происшествие в провинции Лимпопо в Южно-Африканской Республике. Три брата погибли при попытке изнасиловать крокодила.

Как оказалось, вступить в связь с рептилией мужчинам рекомендовал шаман.

Чудодей уверял, что таким образом они смогут избавиться от импотенции. Как пишет ZW News, братьям выдали амулет для того, чтобы уберечь от нападения.



Братья поймали самку крокодила. В этот момент на них набросились другие рептилии. Крокодилы не оставили живого места на телах своих жертв.

Родители погибших говорят, что ни в коем случае не винят в смерти своих детей шамана.

Отец погибших братьев:

Мы верим, что муфи помогает, таких случаев было множество. Раз амулет не сработал, значит, так тому и быть. Нам остается только принять это как данность.



Власти ЮАР предостерегают сограждан от лечения народными методами.