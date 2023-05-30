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В Айове разбирают завалы после обрушения многоквартирного дома

30 мая 2023 06:43
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Новости США. В Айове продолжается разбор завалов. Накануне там обрушился многоквартирный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Айове разбирают завалы после обрушения многоквартирного дома-1

Не менее 10 человек получили травмы. Семерых спасли сотрудники экстренных служб. Во время работ зафиксировано несколько повторных обрушений. Что стало первоначальной причиной случившегося, пока неизвестно. На верхних этажах дома находились жилые квартиры, на нижних – небольшие магазины. 

# Обрушение дома # Новости США # Фотофакт

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