В Айове разбирают завалы после обрушения многоквартирного дома

Новости США. В Айове продолжается разбор завалов. Накануне там обрушился многоквартирный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее 10 человек получили травмы. Семерых спасли сотрудники экстренных служб. Во время работ зафиксировано несколько повторных обрушений. Что стало первоначальной причиной случившегося, пока неизвестно. На верхних этажах дома находились жилые квартиры, на нижних – небольшие магазины.