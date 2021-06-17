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В Африке пастух нашёл несколько камней, похожих на алмазы. Теперь туда едут тысячи людей

17 июня 2021 09:46
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Новости ЮАР. Тысячи людей съезжаются на склоны холма африканской деревни в надежде отыскать алмазы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Африке пастух нашёл несколько камней, похожих на алмазы. Теперь туда едут тысячи людей-1

На днях назад пастух нашел здесь несколько камней, напоминающих драгоценные. Это спровоцировало настоящий переполох.

В Африке пастух нашёл несколько камней, похожих на алмазы. Теперь туда едут тысячи людей-4

Несмотря на предупреждения властей, что это может быть всего лишь кварц, который не представляет ценности, люди продолжают поиски днем и ночью.

В Африке пастух нашёл несколько камней, похожих на алмазы. Теперь туда едут тысячи людей-7

Между тем эксперты не исключают, что камни могут оказаться алмазами. Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности ЮАР заявило, что в ближайшие дни направит сюда группу специалистов.

# Драгоценности # Фотофакт

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