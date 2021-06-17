В Африке пастух нашёл несколько камней, похожих на алмазы. Теперь туда едут тысячи людей

Новости ЮАР. Тысячи людей съезжаются на склоны холма африканской деревни в надежде отыскать алмазы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости ЮАР. Тысячи людей съезжаются на склоны холма африканской деревни в надежде отыскать алмазы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На днях назад пастух нашел здесь несколько камней, напоминающих драгоценные. Это спровоцировало настоящий переполох.
Несмотря на предупреждения властей, что это может быть всего лишь кварц, который не представляет ценности, люди продолжают поиски днем и ночью.
Между тем эксперты не исключают, что камни могут оказаться алмазами. Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности ЮАР заявило, что в ближайшие дни направит сюда группу специалистов.