В Афинах радикалы устроили беспорядки: разгромлены витрины бутиков и уличные кафе

Новости Греции. На популярной у туристов улице Эрму в Афинах радикалы устроили беспорядки. Участники громили витрины бутиков и превращали в щепки уличные кафе. Полиция прибыла к месту не сразу, и дебоширы успели нанести серьезный урон. После безуспешных переговоров стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось позже, это была своеобразная акция протеста против решения суда отклонить апелляцию девушки, осужденной за членство в анархической организации.