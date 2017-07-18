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В Афинах радикалы устроили беспорядки: разгромлены витрины бутиков и уличные кафе

18 июля 2017 12:08
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Новости Греции. На популярной у туристов улице Эрму в Афинах радикалы устроили беспорядки. Участники громили витрины бутиков и превращали в щепки уличные кафе. Полиция прибыла к месту не сразу, и дебоширы успели нанести серьезный урон. После безуспешных переговоров стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось позже, это была своеобразная акция протеста против решения суда отклонить апелляцию девушки, осужденной за членство в анархической организации.

В Афинах радикалы устроили беспорядки: разгромлены витрины бутиков и уличные кафе-1

# Массовые беспорядки в Греции # Фотофакт

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