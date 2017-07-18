Сильнейший ливень обрушился на Стамбул: затоплено метро и нижние этажи зданий

Новости Турции. Сильнейший ливень обрушился на Стамбул. Затоплены нескольких станций метро, подземные парковки и нижние этажи зданий. Движение автомобилей и общественного транспорта во многих районах мегаполиса парализовано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, координационный центр департамента по чрезвычайным ситуациям предупреждает о риске оползней, падения деревьев и обвалах промокших крыш. Жителей просят воздержаться от поездок. Между тем, во всем регионе осадки лишь усиливаются.