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Сильнейший ливень обрушился на Стамбул: затоплено метро и нижние этажи зданий

18 июля 2017 11:54
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Новости Турции. Сильнейший ливень обрушился на Стамбул. Затоплены нескольких станций метро, подземные парковки и нижние этажи зданий. Движение автомобилей и общественного транспорта во многих районах мегаполиса парализовано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, координационный центр департамента по чрезвычайным ситуациям предупреждает о риске оползней, падения деревьев и обвалах промокших крыш. Жителей просят воздержаться от поездок. Между тем, во всем регионе осадки лишь усиливаются.

# Наводнение # Фотофакт

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