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В Шри-Ланке запретят пользоваться полиэтиленовыми пакетами из-за вспышки малярии и лихорадки

18 июля 2017 06:31
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Новости Шри-Ланки. В Шри-Ланке вводят полный запрет на изделия из пластика. Дело в том, что подобный мусор приводит к серьезному загрязнению острова. Полиэтиленовые пакеты забили городские стоки и реки, что привело к застаиванию воды, размножению москитов, распространению малярии и лихорадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи со сложившейся ситуацией, импорт, производство и продажа в стране пакетов, упаковки, посуды и других предметов одноразового использования могут быть прекращены уже с 1 сентября. Вместо пластика в обиход войдут товары из экологически-чистых материалов: бумаги, тростника и тканей. А компаниям, которые займутся выпуском такой продукции, будут предоставлены налоговые льготы.

# Заболевания

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