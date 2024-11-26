В Литве дорожают молочные продукты. Стоимость сырья растет, а это в свою очередь отражается на итоговой сумме товаров в магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации Минсельхоза Литвы, в сентябре средняя закупочная стоимость на молоко достигала 430 евро за тонну, хотя в тот же период прошлого года была 350 евро. Очередной взлет цен на и без того недешевые продукты ожидается после Нового года, отмечают производители.

Экономика стран Балтии столкнулась с серьезными трудностями из-за антироссийских санкций. Они вызвали резкий рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания. Несмотря на это, Литва продолжают активно поддерживать ограничения и предлагает усилить их.