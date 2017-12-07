В Афинах прошли массовые беспорядки в годовщину гибели подростка, убитого полицейским

Молодые люди забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью, камнями, сигнальными ракетами. Строили баррикады из мусорных баков и поджигали их. Чтобы остановить хулиганов, полиция применила слезоточивый газ. Задержаны десятки человек.

Напомним, трагедия с гибелью подростка произошла в 2008 году. Во время спора молодежи с полицейским нарядом один из стражей порядка застрелил 15-летнего подростка-анархиста. Случай вызвал ярость греческого народа и спровоцировал двухнедельные протесты по всей стране. Афины и другие города горели пламенем сотен поджогов и стонали от бесчисленных грабежей. Ущерб от беспорядков в стране, и без того терпящей финансовое бедствие, был колоссальным. Суд признал полицейского виновным в предумышленном убийстве и приговорил к пожизненному заключению.