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В Афинах прошли массовые беспорядки в годовщину гибели подростка, убитого полицейским

07 декабря 2017 08:33
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Новости Греции. Греческую столицу минувшей ночью поглотили масштабные беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их устроили анархисты в годовщину гибели подростка, убитого полицейским.

Молодые люди забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью, камнями, сигнальными ракетами. Строили баррикады из мусорных баков и поджигали их. Чтобы остановить хулиганов, полиция применила слезоточивый газ. Задержаны десятки человек.

В Афинах прошли массовые беспорядки в годовщину гибели подростка, убитого полицейским-1

Напомним, трагедия с гибелью подростка произошла в 2008 году. Во время спора молодежи с полицейским нарядом один из стражей порядка застрелил 15-летнего подростка-анархиста. Случай вызвал ярость греческого народа и спровоцировал двухнедельные протесты по всей стране. Афины и другие города горели пламенем сотен поджогов и стонали от бесчисленных грабежей. Ущерб от беспорядков в стране, и без того терпящей финансовое бедствие, был колоссальным. Суд признал полицейского виновным в предумышленном убийстве и приговорил к пожизненному заключению.

# Массовые беспорядки в Греции # Фотофакт

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