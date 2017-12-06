Один должен был напасть с ножом, второй сыграть роль смертника: исламисты готовили покушение на Терезу Мэй

Новости Великобритании. Громкое заявление в Британии: спецслужбы страны предотвратили покушение на премьер-министра Терезу Мэй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По делу задержаны два молодых человека. В службе контрразведки сообщили, что один из них планировал разместить сумку с бомбами у входа в резиденцию премьера.

А после взрыва, во время паники, он должен был напасть на Терезу Мэй с ножами. Второй злоумышленник, скорее всего, должен был сыграть роль смертника, если бы первая атака не удалась.